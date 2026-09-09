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Тренер Семин заявил, что Сафонов имеет высокие шансы получить приз Яшина

Тренер Семин заявил, что Сафонов имеет высокие шансы получить приз Яшина

Вратарь французского ПСЖ Матвей Сафонов не уступает в профессионализме чемпионам мира Давиду Райе из английского клуба «Арсенал» и Унаи Симону из испанской команды «Атлетика».

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