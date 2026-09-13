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Face Tube is a fun name,

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Quote Of The Day By Steve Buscemi: 'I Don't Worry About Having Control So Much. I Think As An Actor, When You Go In, You Are Sort Of Giving Up...'

Quote Of The Day By Steve Buscemi: 'I Don't Worry About Having Control So Much. I Think As An Actor, When You Go In, You Are Sort Of Giving Up...'

Steve Buscemi shares his perspective on giving up control during a creative project.Steve Buscemi shares his perspective on giving up control during a creative project.

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