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Китай заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Китай заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Позже, однако, в МИД Украины уточнили, что глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой Ван И действительно говорил о готовности к переговорам, но не сейчас, а в будущем Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в КНР впервые с начала военных действий.

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