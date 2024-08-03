Китай заявил о готовности Украины к переговорам с Россией

Позже, однако, в МИД Украины уточнили, что глава МИД Дмитрий Кулеба на встрече с китайским коллегой Ван И действительно говорил о готовности к переговорам, но не сейчас, а в будущем Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба прибыл в КНР впервые с начала военных действий.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)