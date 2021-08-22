Зеленский потребует от Меркель миллиарды за запуск “Северного потока-2” AlexCoderЗеленский потребует от Меркель миллиарды за запуск “Северного потока-2” AlexCoder Киев ждет от Берлина реальных денег на спасение советского газопровода и оборону страны Президент Украины Владимир Зеленский в ходе визита в Киев канцлера ФРГ Ангелы Меркель будет требовать от Берлина не просто финансовых компенсаций за запуск "Северного потока-2", а гарантий в виде многомиллиардных инвестицийв украинскую энергетику и сферу обороныгосударства.