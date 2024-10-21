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Царьград

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Вокзальную площадь Владимира завесят камерами - в том числе из-за мигрантов

Вокзальную площадь Владимира завесят камерами - в том числе из-за мигрантов

Новую систему городской безопасности хотят опробовать у двух владимирских вокзалов.Вокзальные улицы и площадь во Владимире увешают современными "умными" камерами видеонаблюдения, прозвучало на совещании в мэрии.

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