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В Госдуме оценили слова Трампа о Курской области

В Госдуме оценили слова Трампа о Курской области

Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о группировке Вооруженных сил Украины (ВСУ), попавшей в окружение в Курской области.

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