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Аргументы недели

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Лучшие авторы рыбной отрасли отмечены Национальной премией Fishcorr

Лучшие авторы рыбной отрасли отмечены Национальной премией Fishcorr

На полях IX Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий наградили победителей премии Fishcorr-2026 – авторов, которым не безразличная развитие рыбной отрасли, восстановление водных биоресурсов, экология и сотрудники рыбохозяйственного комплекса.

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