Молодежь в России может проводить в соцсетях больше пяти часов в день

Для большинства россиян соцсети стали неотъемлемой частью повседневной жизни. Как показал опрос, проведенный DDX Fitness, 41% пользователей признались, что просматривают ленту во время приема пищи, прогулок или даже общения с другими людьми.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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