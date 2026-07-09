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«Динамо Мх» хочет арендовать защитника молодежной сборной Египта

«Динамо Мх» хочет арендовать защитника молодежной сборной Египта

Махачкалинское «Динамо» хочет совершить трансфер защитника египетского «Аль-Ахли» Карима Эль-Дебеса, сообщает Elwatan Sport.

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