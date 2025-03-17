Политолог о годовщине воссоединения Крыма с Россией: «Главное, что регион приобрел, – это будущее»

18 марта наша страна будет отмечать День воссоединения Крыма с Россией. Из бесправного и экономически заброшенного (за время нахождения в составе Украины) региона Крым и Севастополь превратились за 11 лет в территорию интенсивного развития и перспектив.
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