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Коррупционный скандал в «Россети Юг»: задержаны сотрудники компании, топ-менеджеры под подозрением

Коррупционный скандал в «Россети Юг»: задержаны сотрудники компании, топ-менеджеры под подозрением

ВОЛГОГРАД (ИА Реалист). 1 июля сотрудниками правоохранительных органов в производственном отделении «Волгоградские электрические сети» филиала ПАО «Россети Юг» были задержаны трое работников компании, включая заместителя начальника отделения Владимира Жаркова.

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