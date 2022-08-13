Церемонія підняття прапора над меморіалом Чан Кайші в Тайбеї, 6 серпня 2022 року МЗС Тайваню подякував США за підтримку безпеки в Тайванській протоці Президент Тайваню в суботу попередила про те, що загроза застосування сили з боку Китаю не зменшилася Міністерство закордонних справ Тайваню висловило у суботу «щиру подяку» Сполученим Штатам за здійснені ними «конкретні […] Сообщение МЗС Тайваню подякував США за підтримку безпеки в Тайванській протоці появились сначала на Останні Новини України на сьогодні зараз 2022 - що відбувається.