Легкоатлетки из ЯНАО завоевали три медали Рождественского полумарафона в Сургуте

Спортсменки из ЯНАО завоевали два серебра и одну бронзу на Рождественском полумарафоне в Сургуте. Об этом окружной департамент по физической культуре и спорту сообщил в официальном telegram-канале «Ямал Спорт».
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