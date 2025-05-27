В Смоленской области разработали туристический маршрут по местам воинской славы региона

В Год защитника Отечества в России разработано более 140 новых туристических маршрутов. Смоленский трехдневный маршрут «Ты помнишь, Алеша, дороги Смоленщины?» можно найти на Национальном туристическом портале.
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