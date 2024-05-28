Колумнист Metro Анна Финити: выбор между летом и работой

Если вы читаете эти строки, значит, вы, скорее всего, уже на работе. Ну или по дороге на неё. Предполагаю, что так же, как и я, вы очень долго ждали наступления тепла, кутались в тёплые куртки, сгибались под порывами ледяного ветра и несправедливого во всех отношениях майского снегопада.
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