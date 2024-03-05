В Сеченовском университете создали VR-приложение для терапии аутизма у детей

Специалисты из Первого МГМУ имени И.М. Сеченова и Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ создали первое в России VR-приложение для поведенческой терапии детей и подростков с расстройством аутистического спектра (РАС).
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