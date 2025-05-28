Суворовцы из Бабушкинского побывали на презентации книги стихов «Путь»

Суворовцы 4-го учебного курса Московского суворовского военного ордена Почета училища в сопровождении воспитателя Владимира Дубачева и педагога-организатора Наталии Волковой присутствовали на лекции руководителя военно-патриотического проекта «Марш кремлевских курсантов» генерал-майора Александра Зубкова.
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