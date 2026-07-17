🍷Госавтоинспекция ужесточит проверки водителей на этих выходных. С 17 по 20 Июля водителей будут останавливать.
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🍷Госавтоинспекция ужесточит проверки водителей на этих выходных. С 17 по 20 Июля водителей будут останавливать.
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