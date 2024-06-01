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Царьград

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Грязный дом – это полезно: Европейцам готовят новую "фишку", но о смертельном исходе говорит лишь один профессор

Грязный дом – это полезно: Европейцам готовят новую "фишку", но о смертельном исходе говорит лишь один профессор

Если многие уже свыклись с призывами британских учёных к "настоящим европейцам" отказаться от душа и стирки одежды, то канадские исследователи решили пойти ещё дальше и объявили о вреде чистого жилья.

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