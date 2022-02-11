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Козак заявил, что будущее минского процесса зависит от Украины

Козак заявил, что будущее минского процесса зависит от Украины

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины находится в состоянии неопределенности, заявил по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.

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