Козак заявил, что будущее минского процесса зависит от Украины

Переговорный процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины находится в состоянии неопределенности, заявил по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.
Переговорный процесс по урегулированию конфликта на востоке Украины находится в состоянии неопределенности, заявил по итогам встречи "нормандской четверки" в Берлине заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак, сообщает ТАСС.
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