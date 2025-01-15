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«Челси» на 95-й минуте спасся от поражения в игре с «Борнмутом». Перед голом Джеймса ничья шла за 7.00

«Челси» и «Борнмут» сыграли вничью (2:2) в 21-м туре чемпионата Англии. Лондонский клуб был близок к поражению, но вырвал ничью благодаря голу Риса Джеймса на 95-й минуте.

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