Как ИИ в Samsung Health перестал быть просто графиком и стал личным интерпретатором здоровья

Признаюсь честно, я давно перестала обращать внимание на графики в приложениях для здоровья. Ну, правда, сколько можно смотреть на столбики активности или кривую пульса? Они копились в памяти смартфона, как цифровой балласт, который я обещала себе когда-нибудь проанализировать.