«Постараемся сохранить ГДР при ядерном ударе по Западу»: Евросоюзу предложено нервничать из-за планов России

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БлокнотРУ Европейский союз активно готовится к войне с Россией. По крайней мере, на уровне заявлений.

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Комментарии
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Гулька
Точно! Даешь море разливанное на месте бриташки!
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17 час.
Андрей Тихонов
Англичашек давно пора отпосейдонить и заткнуться всё, вкл америкосов
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6 час.
sasha_belov68mailru Белов
Согласен с автором статьи полностью.
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6 час.
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