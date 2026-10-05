Сын Болсонару обошёл президента Бразилии

Сенатор Флавиу Болсонару занял первое место на президентских выборах в Бразилии, получив 47,03% голосов против 45,16% у действующего президента Луиса Инасиу Лулы да Силвы.
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