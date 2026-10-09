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Царьград

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"Водитель поехал, записи с камер стёрли": В Екатеринбурге женщина выпала из маршрутки и сломала позвоночник

"Водитель поехал, записи с камер стёрли": В Екатеринбурге женщина выпала из маршрутки и сломала позвоночник

Женщина выпала из автобуса и получила серьёзные травмы в Екатеринбурге. Это случилось в тот момент, когда она выходила из транспорта – водитель не уследил, "закрыл двери и поехал".

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