"Водитель поехал, записи с камер стёрли": В Екатеринбурге женщина выпала из маршрутки и сломала позвоночник

Женщина выпала из автобуса и получила серьёзные травмы в Екатеринбурге. Это случилось в тот момент, когда она выходила из транспорта – водитель не уследил, "закрыл двери и поехал".
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