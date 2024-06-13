«Итальянский альбом» Карла Брюллова и полотно Ивана Айвазовского «Крымский пейзаж» будут выставлены на аукцион

Знаменитый альбом из 33 графических работ, происходящий из собрания Стефании и Льва Витгенштейнов — близких знакомых Карла Брюллова и «Крымский пейзаж» кисти Ивана Айвазовского будут выставлены на торги Аукционного дома Artinvestment, которые пройдут в онлайн формате с 24 по 28 июня 2024 года.