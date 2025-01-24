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Компактная оптическая гребенка открывает путь для фотоники нового поколения

Компактная оптическая гребенка открывает путь для фотоники нового поколения

В мире современной оптики частотные гребенки являются бесценным инструментом. Эти устройства служат для измерения частоты света, они позволяют совершать прорывы в телекоммуникациях, мониторинге окружающей среды и даже астрофизике.

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