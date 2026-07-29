Белгород и цели СВО

Белгород отличается от других областных центров России тем, что он находится в сфере досягаемости (от границы) не только разного рода ракет и беспилотников, не только большинства современных типов РСЗО, но и дальнобойных систем ствольной артиллерии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии