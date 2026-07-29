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Белгород и цели СВО

Белгород и цели СВО

Белгород отличается от других областных центров России тем, что он находится в сфере досягаемости (от границы) не только разного рода ракет и беспилотников, не только большинства современных типов РСЗО, но и дальнобойных систем ствольной артиллерии.

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