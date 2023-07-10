Закон, порядок, государство

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  • Александр Лесков
    С-суки!  Списывать — это  не  компенсировать  инфляцию и бюрократы  в ПФР это могут —легко  списать. И  вон  гомонят ...Из пенсии вычтут ...
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    ну ,так вали из этого ,ненавистного тебе, государства.... вали в эСэСИз пенсии вычтут ...
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    "Закон, порядок, государство" - задолбали уже......Из пенсии вычтут ...

Стрельбой и веселой эстафетой определили самую спортивную сельскую семью в Уссурийске

Стрельбой и веселой эстафетой определили самую спортивную сельскую семью в Уссурийске

В Уссурийске прошел фестиваль "ГТО всей семьёй" (0+) среди спортсменов сел округа. Семьи Борисовской, Раковской, Пуциловской, Новоникольской территорий выполняли нормативы по бегу, стрельбе, отжиманиям, подтягиваниям на перекладине и другим испытаниям комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает ИА UssurMedia.

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