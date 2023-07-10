Стрельбой и веселой эстафетой определили самую спортивную сельскую семью в Уссурийске

В Уссурийске прошел фестиваль "ГТО всей семьёй" (0+) среди спортсменов сел округа. Семьи Борисовской, Раковской, Пуциловской, Новоникольской территорий выполняли нормативы по бегу, стрельбе, отжиманиям, подтягиваниям на перекладине и другим испытаниям комплекса "Готов к труду и обороне", сообщает ИА UssurMedia.