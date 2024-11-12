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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Григорян о Батракове: «Трудно поверить, чтобы в таком возрасте и упаковка блестела, и содержимое было еще ярче» 

На счету 19-летнего хавбека «Локомотива» 19 (11+8) очков в 19 матчах сезона, он лучший бомбардир Мир РПЛ.

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