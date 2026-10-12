Сервисы «Яндекса» восстановятся за две-три недели

Стабилизация основных сервисов «Яндекса» займет от двух до трех недель, но на полное восстановление инфраструктуры уйдут месяцы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
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