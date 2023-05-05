Аргументы недели

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Постпред России Небензя: ООН нужно сохранить, что бы ни случилось

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ООН нужно сохранить, несмотря ни на что. Он уверен, что даже после изменения обстановки в ООН, организацию нужно сохранять, потому что все важные решения принимаются коллективно.

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