Постпред России Небензя: ООН нужно сохранить, что бы ни случилось

Постпред РФ при ООН Василий Небензя заявил, что ООН нужно сохранить, несмотря ни на что. Он уверен, что даже после изменения обстановки в ООН, организацию нужно сохранять, потому что все важные решения принимаются коллективно.
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