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Оценки Forza Motorsport, новые намёки на Titanfall 3, подробности The Alters, релиз AC: Mirage…

Оценки Forza Motorsport, новые намёки на Titanfall 3, подробности The Alters, релиз AC: Mirage…

Релиз Assassin’s Creed Mirage, первые обзоры Forza Motorsport (2023), отключение сетевых функций в играх на 3DS и Wii U, фанаты снова нашли намёки на Titanfall 3, скрытая демка The Talos Principle 2, кроссовер с Diablo IV в Overwatch 2, очень много Янов в The Alters, настоящие причины отмены HYENAS, да .

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