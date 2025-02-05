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В Латвии хаос: Учителя Даугавпилса увольняются из-за языковых проверок

В Латвии хаос: Учителя Даугавпилса увольняются из-за языковых проверок

В некоторых учебных заведениях Даугавпилса царит самое настоящее возмущение из-за массовых проверок.В школах Латвии идут обязательные тесты на знание государственного языка, на котором учителей принуждают вести образовательный процесс.

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