Небензя: голосование по резолюции России в ООН показало, кто «за перемирие» в Израиле

Российский представитель в ООН считает, что решение Совета было “показательным”. На заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил о том, что голосование по российскому проекту, который предусматривает резолюцию с призывом к прекращению огня в зоне конфликта Палестины и Израиля, продемонстрировало политическую позицию стран.