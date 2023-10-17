Небензя: голосование по резолюции России в ООН показало, кто «за перемирие» в Израиле

Российский представитель в ООН считает, что решение Совета было “показательным”. На заседании Совбеза ООН постоянный представитель РФ Василий Небензя заявил о том, что голосование по российскому проекту, который предусматривает резолюцию с призывом к прекращению огня в зоне конфликта Палестины и Израиля, продемонстрировало политическую позицию стран.
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