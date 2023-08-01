Мировое обозрение

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Снарядная лихорадка под пустые разговоры о мире в Джидде

Снарядная лихорадка под пустые разговоры о мире в Джидде

Белый дом фактически превратился в центр управления войной на Украине. По признанию советника президента США по вопросам национальной безопасности Джека Салливана, он целые сутки занимается решением вопроса о срочной поставки боеприпасов ВСУ.

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