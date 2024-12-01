Когда еда становится врагом - загадки расстройств пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения: когда еда становится проблемой Что такое расстройства пищевого поведения и неупорядоченное питание? Это не просто модные слова, а настоящие тревожные сигналы, связанные с тем, как мы относимся к еде и своему телу.
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