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Когда еда становится врагом - загадки расстройств пищевого поведения

Когда еда становится врагом - загадки расстройств пищевого поведения

Расстройства пищевого поведения: когда еда становится проблемой Что такое расстройства пищевого поведения и неупорядоченное питание? Это не просто модные слова, а настоящие тревожные сигналы, связанные с тем, как мы относимся к еде и своему телу.

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