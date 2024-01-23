РБК: Инвесторы из России направили Минфину Белоруссии уведомление о дефолте

Группа инвесторов отправила в адрес министра финансов РБ письмо, в котором напоминает о своём праве обратиться в суд, а также возмущается новой схемой выплат по евробондамИнвесторы из России хотят подать иск на правительство Белоруссии в третейский суд в Лондоне.