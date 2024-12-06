Участие Леброна Джеймса в матче с «Атлантой» под вопросом. Форварда «Лейкерс» беспокоят боли в стопе

Участие форварда «Лейкерс» находится под вопросом из-за болей в левой стопе. Джеймс отыграл во всех 22 матчах «Лейкерс» в своем 22-м сезоне в НБА, набирая в среднем 22,3 очка, 9,0 передачи и 7,9 подбора при 4,1 потери за встречу.