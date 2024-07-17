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Трамп не одобрил действующие санкции против России

Трамп не одобрил действующие санкции против России

Бывший американский лидер Дональд Трамп высказался по поводу действующих против России санкций.В интервью для Bloomberg он уверенно заявил, что не хочет быть их сторонником.

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