Кнайсль посетила нацпарк в Приморье и по пути встретила амурского тигра

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль, которая стала амбассадором деятельности по сохранению редкого амурского тигра в РФ, посетила нацпарк «Бикин» в Приморье и по дороге туда встретила краснокнижного хищника.
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