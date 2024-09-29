Цена одежды и обуви на маркетплейсах упала на 7-50% из-за параллельного импорта

Средняя цена товаров в категориях «одежда» и «обувь», которые были разрешены Минпромторгом к параллельному импорту, с середины августа 2022 года снижалась на 7–50%, сообщила в интервью «Известиям» заместитель руководителя Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Карина Таукенова.
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