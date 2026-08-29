Предполагается, что у берегов Нью-Йорка обнаружена «неопознанная» атомная подводная лодка.

Американские противолодочные самолеты ведут поиски в этом районе. ++++ Если это он? То ой. «Ядерный торпедный аппарат "Посейдон" может находиться под водой в режиме ожидания неделями, месяцами или, возможно, даже годами» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- "Русская угроза" ...
- «Что вы там везёт...
- НЗ "Русская угроза" ...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым