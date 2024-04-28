Стриминг со звездами: Камбербэтч — кукловод, Хэтэуэй влюблена в Стайлза

Последний месяц весны богат на онлайн-премьеры. Зрители смогут оценить адаптации романов «Интервью с вампиром» и «Татуировщик из Освенцима», а также посмотреть сериал с Энн Хэтэуэй по фанфику о Гарри Стайлзе «Мысль о тебе».