Стриминг со звездами: Камбербэтч — кукловод, Хэтэуэй влюблена в Стайлза

Последний месяц весны богат на онлайн-премьеры. Зрители смогут оценить адаптации романов «Интервью с вампиром» и «Татуировщик из Освенцима», а также посмотреть сериал с Энн Хэтэуэй по фанфику о Гарри Стайлзе «Мысль о тебе».
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