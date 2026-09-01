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НОВОСТИ В ФОТОГРАФИЯХ

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Как выглядят школьные классы в 15 странах мира: фотопроект Джулиана Джермена

Как выглядят школьные классы в 15 странах мира: фотопроект Джулиана Джермена

Британский фотограф Джулиан Джермен восемь лет объезжал школы на разных континентах, чтобы снять то, что взрослые обычно не замечают, — обычный школьный урок.

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