В Ульяновске полицейскими задержаны организаторы и активные участники экстремисткой организации

В результате проведенного комплекса оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками межрайонного отдела по борьбе с организованной преступностью УУР УМВД России по Ульяновской области совместно с СУ СК России по Ульяновской области при силовой поддержке бойцов Управления Росгвардии региона задержаны лидеры и активные участники экстремисткой организации, действовавшей на территории Засвияжского района города Ульяновска.