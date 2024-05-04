Евросоюзу следует использовать торговлю в качестве стратегического геоэкономического инструмента — DGAP

БРЮССЕЛЬ (ИА Реалист). Текущие геополитические события ставят перед ЕС серьезные задачи. К ним относятся спецоперация России на территории бывшей Украины, усиление стратегического соперничества между Китаем и США, а также ослабление структур глобального управления.
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