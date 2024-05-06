Поздравление с праздником Светлого Христова Воскресения от руководства Бобруйского района.

Уважаемые православные священнослужители и верующие Бобруйского района!Сердечно поздравляем вас с праздником Светлого Христова Воскресения!Этот день является для всего христианского мира главным символом истинной жертвенности и всепрощающей любви.
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