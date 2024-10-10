Что случилось ночью, 10 октября 2024 года

Ураган "Милтон", который дошел до побережья США, в доме для пожилых людей на восточном побережье Флориды, хотя основной удар приняло на себя западное побережье штата, передает Fox News со ссылкой на шерифа округа Сент-Луси.
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