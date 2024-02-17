Канцлер Германии Олаф Шольц не допустил выдвижения Урсулы фон дер Ляйен кандидатом на пост генерального секретаря НАТО, сообщила газета Welt am Sonntag со ссылкой на источники в дипломатических кругах ЕС.
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